TOKİ taksitlerine yüzde 15,57 zam uygulanacak

TOKİ’nin açıklamasına göre, memur maaş artış oranına endeksli olarak satışa sunulan projelerde, geri ödemeye esas borç bakiyeleri ve aylık taksit tutarları güncellendi.

Bu kapsamda, 1 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemine ait memur maaş artış oranı olan yüzde 15,57, 2026 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak şekilde taksitlere yansıtılacak.

Eski TOKİ projelerinde zam oranı yüzde 10,34

TOKİ tarafından daha önce inşa edilen ve satışa sunulan eski projeler ile, 03 Nisan 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’den TOKİ’ye devredilen projelerde ise farklı bir hesaplama yöntemi uygulanacak.

Bu projelerde geri ödeme tutarları;

Memur maaş artış oranı (%15,57),

TÜFE (%12,19),

Yİ-ÜFE (%10,34)

oranları arasından en düşük olanı esas alınarak güncellendi. Buna göre, eski TOKİ projelerinde taksit artış oranı yüzde 10,34 olarak belirlendi.

Arsa satışlarında da artış yüzde 10,34

TOKİ tarafından satışı yapılan arsaların geri ödeme borç bakiyeleri ve taksit tutarları da aynı hesaplama yöntemiyle güncellendi. Arsa taksitlerine uygulanacak zam oranı da yüzde 10,34 oldu.