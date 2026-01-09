ABD ve Almanya’dan gelecek enflasyon ve büyüme verileri ile teknoloji ve bankacılık sektöründen gelecek finansal sonuçlar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Jeopolitik Riskler Piyasaların Radarında

ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyon, küresel piyasalarda sınırlı fiyatlamaya neden olsa da 2026 yılında jeopolitik risklerin yatırım kararlarında daha belirleyici olacağına işaret etti. Washington yönetiminin Venezuela’nın petrol rezervlerine yönelik adımları, Amerikan petrol şirketlerinin hisselerinde yükseliş yaratırken enerji piyasalarını da destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Monroe Doktrini’ni yeniden gündeme taşıyarak Venezuela, Kolombiya, Meksika ve Grönland’a yönelik sert mesajları bölgesel gerilim riskini artırdı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun önümüzdeki günlerde Danimarka’ya giderek Grönland konusunu ele alması beklenirken, Avrupalı liderler bu girişimin NATO anlaşmalarıyla çelişeceğini savunuyor.

ABD iç siyasetinde de tansiyon yüksek. Yüksek Mahkeme’nin Trump döneminde uygulamaya konulan gümrük tarifelerinin yasallığına ilişkin vereceği karar piyasalar tarafından yakından izleniyor. Ayrıca Minnesota’daki göçmen uygulamaları sonrası yaşanan toplumsal tepkiler de iç siyasi riskleri artırıyor.

ABD’de Enflasyon Verileri Kritik Öneme Sahip

ABD’de Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi haftaya Salı günü açıklanacak. Kasım ayında yıllık enflasyonun %2,7’ye gerilemesine rağmen, oranın hâlâ Fed’in %2 hedefinin üzerinde seyretmesi para politikasında temkinli duruşu güçlendiriyor.

Söz konusu veri, Fed’in 27-28 Şubat’taki faiz kararı toplantısı öncesinde açıklanacak en önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Piyasalar, Fed’in kısa vadede faizleri sabit tutmasını beklerken, yıl sonuna kadar en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor.

Öte yandan bugün TSİ 16.30’da açıklanacak ABD Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi de yakından izlenecek. Reuters anketine göre istihdam artışının 60 bin kişi olması bekleniyor.

TSMC ve Yapay Zekâ Sektörü Odakta

Küresel teknoloji piyasaları açısından haftanın en önemli gelişmelerinden biri, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)’nin Perşembe günü açıklayacağı bilanço olacak. Yapay zekâ yatırımlarının seyri açısından kritik görülen bu sonuçlar, özellikle çip sektöründe fiyatlamaları etkileyebilir.

Apple ve Nvidia’nın ana tedarikçisi konumundaki TSMC’nin 2025 yılı satışlarının yıllık bazda %31 artışla 120,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Samsung Electronics’in de faaliyet kârında üç kat artış öngörmesi, sektörde toparlanma beklentilerini güçlendiriyor.

ABD Bankalarından Güçlü Bilanço Beklentisi

ABD’nin önde gelen bankaları, dördüncü çeyrek bilançolarını önümüzdeki hafta açıklamaya başlayacak. JPMorgan Chase Salı günü bilançosunu açıklarken, Citigroup, Bank of America ve Wells Fargo Çarşamba günü yatırımcıların karşısına çıkacak. Goldman Sachs ve Morgan Stanley ise Perşembe günü sonuçlarını duyuracak.

Artan birleşme ve satın alma işlemleri sayesinde yatırım bankacılığı gelirlerinin çeyrek dönem kârlılığını desteklemesi bekleniyor. Analistler, bankaların tüketici harcamalarına ilişkin vereceği mesajların da ekonomik görünüm açısından kritik olacağını belirtiyor.

LSEG IBES verilerine göre S&P 500 şirketlerinin kârlarının dördüncü çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %9 artması öngörülüyor.

Almanya Ekonomisi ve Avrupa Piyasaları

Avrupa piyasalarının odağında ise Almanya’nın 15 Ocak’ta açıklanacak yıllık GSYH verisi bulunuyor. Geçen yıl açıklanan büyük teşvik paketi ve mali reformların etkisiyle Alman borsası DAX endeksi rekor seviyelere yükselmişti.

OECD tahminlerine göre, iki yıl üst üste daralan Alman ekonomisinin 2025 yılında %0,3 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Açıklanacak büyüme verisi, Avrupa piyasalarına yönelik sermaye akımlarının devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak.