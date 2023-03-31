Tokat’ta yaralı yavru köpek tedavi altına alındı

Tokat’ta jandarma tarafından yaralı bulunan yavru köpek tedavi altına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yürütülen soğuk hava şartlarında aç kalan sokak hayvanlarını besleme faaliyeti esnasında Necip köyünde ayağı kırık yavru bir köpek tespit edildi.

Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınan yavru köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.