Tokat’ta faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, 66 gündür ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek sabah saatlerinden itibaren tesisin bahçesinde toplandı. Üretimin tamamen durduğu fabrikada işçiler, “Okullar açıldı ama çocuklarımıza kırtasiye alamıyoruz”, “Kiramızı, faturamızı ödeyemiyoruz” pankartlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Yaklaşık bir yıldır maaşlarını düzensiz aldıklarını belirten işçiler, ekonomik sıkıntılara rağmen sabrettiklerini ancak artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti. İşçiler, hak ettikleri ücretleri alana kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

“Evimize ekmek götüremiyoruz”

Fabrika çalışanı Züleyha Oruç, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı:

“Herkesin okuyan çocuğu var. Ev sahibi para istiyor, bankalar para istiyor ama biz maaşımızı alamıyoruz. Bir yıldır sıkıntıdayız, üç aydır hiç maaş yatmadı. Çocuğumuz hastalanınca izin vermiyorlar ama paraya gelince de paramızı ödemiyorlar. Evimize ekmek götüremiyoruz.”

“66 gündür maaş alamıyoruz”

Öz İplik-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Fatih Arslantaş ise fabrikanın içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek,

“Fabrikamızda 800 kişi çalışıyor. Sektörde kriz var, işçilerimiz 66 gündür maaş alamıyor. Artık çark dönmüyor. İşçi kardeşlerimizin alın teri var, bu emeğin karşılığı verilmek zorunda. Maaşlarımız eksik yatıyor,” ifadelerini kullandı.

2014 yılında Tokat’ta üretime başlayan Şık Makas, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 384. sırada yer alıyor. Şirketin ülke genelinde 4 bin 710 çalışanı bulunurken, 2024 yılında 164 bin 233 dolar ihracat gerçekleştirdiği öğrenildi.