Tokat’ta siber suçlarla mücadele

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlar için çalışmalarını sürdürüyor. Tokat’ta son 3 ayda 23 siber suçluya yasal işlem yapıldı.

Konuyla ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 2023 yılının ilk üç ayında düzenlenen sanal devriyeler sonucunda, ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem olayları ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen (52) sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarına; Tokat Sulh Ceza Hakimliğinin kararlarıyla Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlanmış olup ayrıca müstehcenlik, yasadışı bahis, kumar ve uyuşturucuya özendirme gibi suçları işlediği tespit edilen (680) web sitesi ve sosyal medya paylaşımına ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişimin engellenmesi sağlanmıştır.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile yapılan koordine sonucunda, içeriğinde zararlı yazılımlar bulunduran veya dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı tespit edilen (26) web sitesi ve sosyal medya hesabının kapatılması sağlanmıştır. Sosyal medyada terör örgütü propagandası ve diğer terör suçlarını işlediği tespit edilen (35) sosyal medya hesabı ve paylaşımlarına Tokat Sulh Ceza Hâkimliğinin kararlarıyla Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda (23) şahıs hakkında internet üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur”.