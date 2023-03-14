Tokat’ta kadın eliyle bir ilk , görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Tokat’ta kadınların girişimleri ve Belediye Başkanın destekleriyle bir ilke imza attı.

Tokat’ta kadınlar belediyeye başvurarak, sadece kadınların gidebileceği bir sosyal alanın oluşturulması için talepte bulundu. Durumu değerlendiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından, Millet Bahçesi’nde Hanımlar Kıraathanesi’nin yapımına karar verildi. Yapılan çalışmaların ardından kıraathane açıldı. İçerisinde kadınların kitap okuyabilecekleri, çay ve kahve içebilecekleri bir yer yapıldı.

Kıraathanenin işletme sorumlusu Müberra Koçak, kıraathanenin kadınlara ait olduğunu belirterek "Alanında ilk olan Hanımlar Kıraathanesi kadınların arkadaşları ile birlikte vakit geçirebilecekleri, kitaplar okuyup değerlendirme yapabileceği, sohbet edebileceği, spor ve yürüyüşten sonra dinlenebileceği, çay ve kahve içebileceği bir hizmet veriyor. Tokat tarih ve kültürel açıdan çok zengin bir il. Gruplar oluşturarak kültürel geziler düzenleyebiliriz. Hanımlardan gelen istekleri de ilerleyen zamanlarda değerlendirip çeşitli aktiviteler de yapmayı planlıyoruz. Kadınların daha rahat oturabileceği ve sohbet edebileceği bir yer istemiştik. Bize duyarlı davranıp bu yeri açtılar. Hanımlar Kıraathanesi’nde kültürel anlamda kaliteli bir hizmet veriyoruz. Tokat’ta kıraathanenin ilk olduğunu belirten Koçak Bu kıraathane Tokat’ta bir ilk olma özelliğine sahip. Kültürel anlamda da alanımızda tek olduğumuzu düşünüyorum. Kıraathanenin yeri çok işlek olan bir parkın içerisinde bulunuyor. Buradan geçenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Burası açıldı mı, çok güzel olmuş, çok mutlu olduk gibi geri dönüşler alıyoruz. İnsanlar bu duruma çok fazla şaşırıyorlar" dedi.