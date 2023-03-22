Tokat’ta “Deprem şehitleri hatıra ormanına” 2 Bin fidan dikildi

Tokat’ta 21-26 Mart Ormancılık Haftası çerçevesinde "6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanına 2 Bin fidan dikimi yapıldı.

21-26 Mart Ormancılık Haftası münasebetiyle Tokat Gıj gıj dağı mevkiinde tesis edilen “6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’na Tokat il protokolü, depremzedeler, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla yüzlerce fidan dikildi.

Kutlama programının sade tutulduğu etkinlikte; açılış konuşmasını yapan Orman İşletme Müdürü Erhan Çotur; “21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası” münasebetiyle Orman Genel Müdürlüğümüzce kaybettiğimiz canlarımızın hatırasını ilelebet yaşatmak için 81 il merkezinde “6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı” tesis edildi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle milletçe derin üzüntü içerisindeyiz. Bu vesileyle Milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bizler, ’Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.’ düsturuna sahip bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız. Ormanları, geçmişten kalan miras değil, çoğaltarak gelecek nesillere devredilecek emanet olarak görüyoruz. Bugün hep birlikte 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’nda dikeceğimiz fidanlarla hem deprem şehitlerimizin anılarını yaşatacak hem de Türkiye yüzyılına nefes” olacağız” dedi.

Tokat Vali Vekili Osman Sarı’nın konuşmasının ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okundu.

Programda selvi, sedir, karaçam ve badem türlerinden oluşan 2000 fidan dikildi.