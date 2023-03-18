Tokat’ta, Çanakkale şehitleri anıldı

Tokat’ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törende Şehitler Anıtı’na çelenk sunuldu. Tokat Vali Vekili Osman Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ile Türkiye Harp Malülü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesi Başkanı İbrahim Güleç tarafından şehitliğe çelenk konuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Harp Malülü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesi Başkanı İbrahim Güleç yaptı. Törenin ardından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okundu.