Tokat’ın Çarşamba pazarında Ramazan hareketliliği

Ramazan ayının başlamasına bir gün kala Tokat’ın Çarşamba pazarında alışveriş hareketliliği başlarken, vatandaşlarda sahur ve iftar sofraları için hazırlıklar başladı.

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle Tokatlı vatandaşlarda sahur ve iftar sofraları için hazırlıklara başladı. Çarşamba pazarında alışveriş telaşı yaşanırken vatandaşlar iftar ve sahur için çeşit çeşit meyve ve sebzelere yöneldi. Tokat’ta kurulan pazarda yoğunluk yaşanırken esnaf ve vatandaşlarda ramazan heyecanı başladı. Pazar esnaflarından Faruk Balcı" İnsanlarda ramazan heyecanı var. Çeşit çeşit meyve ve sebzelere talep oluyor” dedi. Bu gün pazarın, ramazandan dolayı diğer günlere göre biraz daha farklı olduğunu belirten Balcı” Ramazan ayı biz Müslümanlar için özel bir ay olduğundan iftar ve sahurlarda komşuları ile beraber paylaşmayı sevdiği için sofralarında çeşit çeşit meyve ve sebzeler alıyorlar Bu gün pazarımız ramazandan dolayı diğer günlere göre biraz daha farklı" diye konuştu. Pazara alışveriş için gelen Mustafa Ilımlı ise yarın ramazanın ilk günü olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek" İnsan ramazan ayından dolayı heyecanlanıyor. Yarın ramazanın ilk günü olunca iftarda daha çok heyecanlı olacağımız için daha fazla alışveriş yapıyoruz. Pazardan sebze ve meyve ağırlıklı turp, pırasa, havuç ce marul aldım" diye konuştu.