Tarihi türbede yarım asırlık mukabele geleneği yaşatılıyor

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesinde mukabele geleneği yarım asırdır sürdürülüyor.

Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesinde Ramazan ayı ile birlikte mukabele programı dualar edilerek başladı. Türbede imamın okuduğu Kur’an-ı Kerim’i takip ederek mukabeleye katılan kadınlar, okunan cüzün ardından dua etti. Kadir gecesi hatim duasıyla tamamlanacak olan gelenek yarım asırdır sürdürülüyor. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, mukabele geleneğini ecdadın bıraktığı bir miras olduğunu ifade ederek, “Aslında yüzyıllardır devam eden bir gelenek, arada tabi ki belli bir süreksizlik olmuş ama şu anda devam ediyor. Danişmendlilerin başkenti Niksar’ın fatihi olan Melik Ahmet Danişment Gazi’nin ki kendisi seyyittir aynı zamanda, kabri şeriflerinde türbesindeyiz. Burası bizim için Niksar’ımız için ve bölge halkı için Danişmentlilerin mirası için çok önemli bir türbe. Ve insanlarımız bu türbe içerisinde özellikle ve Melikgazi mezarlığı içerisinde defnedilmeyi de arzu eder. Dolayısıyla burası Niksar’ın kutsal mekanlarından bir tanesi” dedi.

Ramazan ayında düzenlenen mukabeleye kadınların ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Özcan, “Özellikle yakın mahallelerden hanımefendiler, kardeşlerimiz burada bizim başlatmış olduğumuz mukabeleye gelerek Ramazan’ın sonuna doğru bitirip inşallah hatimlerini yapmış oluyorlar. Sonrasında da hep beraber cemaat duasıyla hatim dualarıyla birlikte Ramazan’ımızı ihya etmiş oluyoruz. Önemli bir etkinlik bu geleneksel bir etkinlik. Bizim açımızdan önemli olan tarafı da bu. Büyüklerimiz ablalarımız, annelerimiz, ninelerimiz bunu bir sonraki nesillere aktararak devam ettiriyor ve bu nesillerce devam etmiş bir gelenek. İnşallah bundan sonra da nesillerimizin bunu devam ettirmesini arzu ediyoruz. O yüzden bu mukabele etkinliğini sürekli gerçekleştiriyoruz hem de duyuruyoruz ki gençlerimiz bu konuda duyarlı olsun. Ecdadımızın bize bıraktığı yüzyıllardır devam eden bu mirası devam ettirsin arzusundayız” diye konuştu.