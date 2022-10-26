Jandarmadan avcılara denetleme

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Tokat DKMP İl Müdürlüğü ekipleri, Çamlıbel, Beşören devlet avlaklarında denetimler yaptı.

Denetimlerde avcılık belgesi olmayan kaçak avlanan 13 kişiye idari işlemler yapıldığı bildirildi.