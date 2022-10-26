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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79’luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Jandarmadan avcılara denetleme
Tokat’ta jandarma ve Doğa Koruma ve Mili Parklar (DKMP) ekipleri tarafından avcılar denetlendi.
TOKAT 26.10.2022, 16:06 26.10.2022, 16:27
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Tokat DKMP İl Müdürlüğü ekipleri, Çamlıbel, Beşören devlet avlaklarında denetimler yaptı.
Denetimlerde avcılık belgesi olmayan kaçak avlanan 13 kişiye idari işlemler yapıldığı bildirildi.