Depremzede çocuklar palyaçolarla güldü

Tokat’ta geçici barınma için gelen depremzede ailelerin çocukları gönüllü palyaçolar ile güldürüldü.

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinden Tokat’a geçici barınma ihtiyaçları karşılanmak üzere gelen afetzede çocuklar için Tokat TSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından sürpriz parti düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Tokat’ta da misafir edilmeye başlandı. Tokat’ta İbn-i Kemal KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan afetzede çocuklar için, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (Tokat TSO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yapılan organizasyonla sürpriz parti düzenlendi. Gönüllü palyaçolar eşliğinde dans eden, oyunlar oynayan çocuklara pamuk şeker ikramı da yapıldı.

“Çocuklar gülerse dünya güler”

Tokat TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şükriye Balcı, çocuklar gülerse dünya güler diyerek, “Kurul olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından, afetten olumsuz etkilenen şehirlerimize el birliğiyle destek vermeye başlamıştık ve bugüne kadar da bu desteğimize devam ettik. İlk günden itibaren ilimize gelen afetzede misafirlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını da elimizden geldiği kadar karşılamaya çalıştık. Düzenlediğimiz sürpriz parti etkinliğimizle çocuklarımızın yüzlerinde bir nebzede olsa gülümsemeye sebep olabilmek istedik. Sadece onlar değil, bizler de çok eğlendik. Gelecek ancak çocuklarımızla güzel olacak. Çocuklar gülerse dünya güler” ifadelerini kullandı.