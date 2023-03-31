Deprem bölgesinden dönen Tokat Valisi açıklamalarda bulundu

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Vali Numan Hatipoğlu, 51 gün sonra döndüğü Tokat’ta basın mensupları ile bir araya geldi.

Valilik makamında düzenlediği basın toplantısında Gölbaşı’nda devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, “Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında ülkemizde depremin yaralarını sarabilmek içi bir seferberlik ilan etti. Bu kapsamda da ben eski görev yerim olan Adıyaman Gölbaşı ilçesinde görevlendirildim. Tabii gerçekten çok yıkıcı, sonuçlar açısından da etkileyici olan bir deprem yaşadık. Depremin ilk günlerinden itibaren özellikle Tokat’tan gelen ekiplerimiz gerçekten çok fedakârca bir çalışma içerisinde bulundu” diye konuştu.

Tokat insanının varlığının çok büyük bir kısmını ortaya koyduğunu ifade eden Vali Hatipoğlu “Tokat halkı fedakarlığını gösterdi. Gölbaşı’na yaptığı yardımlarla ve yine deprem yöresinden gelmiş olan depremzede kardeşlerimize açtığı kucakla gösterdi. İnşallah deprem yaralarını aziz devletimiz en kısa zamanda saracaktır. Bundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde olduğunu belirterek, “Dünyada hiçbir ülke Türkiye kadar hızlı davranamazdı. Ben Avrupa’nın pek çok ülkesini yakından gördüm. Nasıl bir refleks içinde olduklarını gördüm. Oraya gelen çalışan insanlarımızın gayretlerini de gördüm. İlk andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte müteakkiz bir şekilde oradaydılar. Jandarmamız, emniyetimiz, piyademiz dış görevden gelip ayağının tozuyla direkt oraya inmişti. İlk gün itibarıyla birlikte olduk orada. Bu anlamda da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini ifade eden Vali Hatipoğlu, “Gölbaşı’nda acil ve yıkılmış binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan konteyner kent inşasına devam ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeye ilgisi çok yüksek. İçişleri bakanımız ve ilgili bakanlarımız sürekli olarak bölgeyle ilgili olarak raporları almaktalar ve bizi her konuda desteklemekteler. Bu gayretle inanıyorum ki ülkemizi yarınlara çok daha güçlü bir şekilde taşıyacak adımları atıyoruz. Diğer yandan yine kalıcı konutların inşasıyla ilgili olarak bir sürece gelindi. İlk etabın ihalesi tüm bölgede yapıldığı gibi en hızlı ve en uygun şekilde yapıldı.” diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları, hayırsever Tokat halkının destekleri ile kurulan Gölbaşı Tokat Çarşısı ile ilgili bilgi veren Vali Hatipoğlu, “Çarşımızın ilk etabını kurduk. Çarşımızı Tokat yazmasıyla süsledik. İlk etapta yirmi yedi dükkanı açtık. Ama hedefimiz iki yüz, sonrasında da üç yüz konteyner ile esnafımızı orada hizmet edebilir hale getirmek. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bağışlarımız devam ediyor. Hayırsever Tokat halkımıza tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tokat ve Gölbaşı arasında büyük bir sevgi ve gönül bağının oluştuğunu kaydeden Vali Hatipoğlu, ”Gerçekten güzel işleri birlikte yapmış olacağız. Bu arada orada nasıl bir gönül bağı oluştuğunu ifade edeyim. Gölbaşılılar diyor ki “Buradan bir gün geçersiniz, buraya yolunuz düşer, uğramak istersiniz, kalmak zorunda kalırsınız. Sadece biz Tokatlıyız deyin.” Bu gerçekten çok müthiş bir his. Bu bağı oluşturabilmiş olmak apayrı bir güzellik. Çünkü büyük felaketlerin yaralarını bu tarz bağlar sarıyor. Gölbaşı’nda bu oluştu. Şükürler olsun. Gerçekten de buna aracılık etmiş olmak ve böyle zor bir zamanda görev alıyor olmak da ayrı bir onurdur” dedi.