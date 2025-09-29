Fiyatlar ve donanım seçenekleri ise şöyle:

T10X

V1E RWD Standart Menzil: 34.295 Euro

V1 RWD Uzun Menzil: 40.118 Euro

V2 RWD Uzun Menzil: 41.200 Euro

T10F

Togg, Almanya’da ilk etapta 1.000 adet araç satışa sunacak ve yıl sonuna kadar 600 adetinin kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.

Togg’un Almanya lansmanı ve IAA Mobility 2025 fuarına ilişkin detaylarda, Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu da Münih’teki fuarı ziyaret ederek Togg’un standını inceledi. Abacıoğlu, fuarda Togg’un Avrupa pazarındaki potansiyelini yakından görme fırsatı buldu.

Almanya lansmanı, Togg’un Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almasıyla da dikkat çekiyor. Bu başarı, Togg’un Avrupa standartlarındaki güvenliğini ve rekabet gücünü gözler önüne seriyor.

Şirket, Almanya’nın ardından Fransa ve İtalya pazarlarına açılmayı hedefliyor. Avrupa’nın en büyük otomotiv fuarı IAA Mobility 2025’te tanıtımı yapılan Togg, hem güvenlik hem de teknoloji açısından öne çıkıyor.

Togg, dört farklı teknik versiyon ve üç farklı donanım seçeneğiyle (V1E, V1, V2) kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Özellikle V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) versiyonu, performans ve sürüş deneyimi arayanlar için öne çıkıyor.

Avrupa macerasına Almanya ile başlayan Togg, yerli otomobilin sınırları aşan yolculuğunda rekabetçi fiyat ve yüksek güvenlik standartlarıyla dikkat çekiyor.