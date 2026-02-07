KPMG Türkiye, yedincisini hazırladığı “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporunun yılın tamamını kapsayan sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre küresel birleşme ve satın alma (M&A) piyasası 2025 yılında güçlü bir toparlanma sergilerken, Türkiye de bu ivmeden payını aldı.

Raporda yer alan verilere göre, 2024 yılında 3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşen küresel birleşme ve satın alma işlem hacmi, 2025’te 4,5 trilyon dolara yükselerek yüzde 50’nin üzerinde artış kaydetti. Aynı dönemde küresel işlem sayısı yaklaşık 3 bin artarak 54 bin seviyesine ulaştı.

Türkiye’de işlem hacmi yüzde 50’nin üzerinde arttı

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, değeri açıklanan işlemler bazında işlem hacmi 2025’te yüzde 50’nin üzerinde artarak 8,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Değeri açıklanmayan işlemler de dikkate alındığında, Türkiye’de toplam işlem hacminin 18,5 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

İşlem sayısı da artış göstererek 2024’teki 475 işlemden 2025’te 574 işleme yükseldi. Ortalama işlem büyüklüğü ise yaklaşık 21 milyon dolardan 32 milyon dolara çıktı. Bu artış, yatırımcıların Türkiye’de daha büyük ölçekli ve görece düşük riskli yatırımlara yöneldiğine işaret ediyor.

İşlemlerin yarıdan fazlası start-up’lara

Rapora göre 2025 yılında toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 60’ı start-up ekosistemindeki girişimlere yönelik gerçekleşti. Bu durum, Türkiye girişimcilik ekosisteminin cazibesini koruduğunu ve yatırımcı güveninin sürdüğünü ortaya koydu.

Perakende hacimde, TMT adette lider

2025 yılında işlem hacmi bazında en büyük pay perakende sektörüne ait oldu. Toplam 3,3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan perakende sektörü, ilk 10 büyük işlemin 3’ünü oluşturdu.

İşlem adedi bazında lider sektör ise 303 işlemle Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) oldu. TMT işlemlerinin yaklaşık yüzde 80’inde girişim sermayesi ve risk sermayesi fonları etkin rol oynadı.

2025’in en büyük işlemleri Raporda öne çıkan en büyük işlemler arasında şunlar yer aldı: Araç Muayene İstasyonları (Turka) işletme hakkının, MOI Ortak Girişimi tarafından 1,7 milyar dolar bedelle devralınması

BP’nin TANAP’taki yüzde 3’lük hissesinin, Apollo Global Management’a 1 milyar dolar karşılığında satışı

Uber’in Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar bedelle satın alması

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı işletme hakkının Koç Holding iştiraki Tek-Art’a 504 milyon dolar karşılığında devri

2025 yılında Türkiye’de iki mega işlem gerçekleşirken, 2024’te bu sayı bir olarak kaydedilmişti.

Yerli yatırımcı küçük, yabancı yatırımcı büyük ölçekli işlemlerde

Yatırımcı kökenlerine göre dağılım incelendiğinde, yerli yatırımcılar işlem adedinin yüzde 80’inden fazlasını oluştururken, yabancı yatırımcılar daha büyük hacimli işlemlerde öne çıktı. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemler, açıklanan toplam işlem hacminin önemli bir bölümünü oluşturdu.

2026 beklentileri

KPMG raporunda, 2026 yılında yapay zekâ ve dijital dönüşümü iş süreçlerine entegre eden şirketlerin yatırımcıların radarında olmaya devam edeceği vurgulandı. Endüstriyel üretim ve otomotiv, finansal hizmetler, enerji, ilaç ve sağlık sektörlerinde küresel ölçekte yatırımcı ilgisinin süreceği öngörüldü.

Türkiye özelinde ise perakende, enerji, endüstriyel üretim, otomotiv ve TMT sektörlerinde konsolidasyon odaklı birleşme ve satın alma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Enflasyonda kademeli normalleşmenin ekonomik öngörülebilirliği artırarak, uluslararası sermaye ve yatırımcı ilgisini güçlendireceği ifade ediliyor.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı Özge İlhan, 2025 yılının hem küresel hem de Türkiye özelinde yatırımcıların stratejik güçlenme ve ölçek büyütme hedefleri doğrultusunda yeniden aktif hale geldiği bir yıl olarak öne çıktığını belirtti.