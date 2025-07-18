İstanbul’daki döküm sahaları, maden alanları ve atık bertaraf tesislerini işleten şirketler arasında yer alan Kuzey İstanbul Modern İnşaat, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, Kuzey Geliştirme, Güney Cebeci Madencilik ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul’e ait toplam 33 lüks araç satışa çıkarılacak. Satışa sunulan araçlar arasında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi yüksek segmentte markalar yer alıyor.

Özel yapım tekne 7,5 milyon TL’ye satışta

TMSF’nin kayyım olarak yönettiği Karpuz Danışmanlık şirketine ait özel yapım ahşap bir tekne de satış listesinde dikkat çekiyor. 2020 yılında üretilen ve halen Muğla’daki bir marinada bulunan, 14,30 metre boyunda, 4,20 metre eninde ve 0,70 metre derinliğindeki "Khan" isimli tekne için belirlenen muhammen bedel 7 milyon 500 bin TL. Söz konusu tekne için ihale, 30 Temmuz 2025 tarihinde TMSF’nin İstanbul’daki merkez binasında gerçekleştirilecek.

Tüm ihalelere ilişkin detaylı bilgilere ve şartnamelere TMSF’nin resmi internet sitesi www.tmsf.org.tr üzerinden ulaşılabiliyor.