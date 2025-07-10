Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırtaş Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Hazar Şahin, Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katıldı.

Tırtaş, 45 yıllık tecrübesi ile uluslararası nakliye, kum, çimento ve beton taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteriyor. Almanya, İtalya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere tüm Avrupa’ya nakliye hizmeti sunan Tırtaş aynı zamanda 100 adetlik swap body ve konteyner ile de intermodal taşımacılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu konuşmasında “45 yıllık tecrübesi ile uluslararası ve yurt içi nakliyede hizmet veren çok köklü ve değerli bir iş ortağımız Tırtaş’ın üçüncü kuşağın yönetim kadrosunda olduğunu görmekten ve bugün bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Uzman mühendislerimiz müşterilerimizin rekabet gücünü artıran treylerleri Avrupa’nın en yüksek test kapasitesi ve kapsamına sahip Ar-Ge Merkezlerimizde geliştiriyor, 1 milyon kilometreye kadar test ediyor ve onaylıyor. Tırtaş ile olan iş ortaklığımızın onlara güç katacağımız uzun yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

TIRSAN İLE 3 KUŞAKTIR MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ HİZMETİ SUNUYORUZ

Tırtaş Uluslararası Nakliye Yönetim Kurulu Üyesi Hazar Şahin, törende yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Tırtaş olarak 1980 yılından beri uluslararası nakliye, kum, çimento ve beton taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyoruz. Karayolunun yanı sıra swap body ve konteynerler ile intermodal taşımacılık alanında da operasyonlarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimize eksiksiz, yüksek kalitede hizmet verirken tam 3 kuşaktır Tırsan ile olan iş birliğimizden güç almaktan gururluyuz. Tırsan’ın kalitesi, uzun kullanım ömrü ve yüksek performansı filomuzu, yatırımımızı, işimizi güçlendiriyor. Bugün teslim aldığımız 60 adet Tenteli Perdeli treylerler de Tırsan’ın tren yüklemeleri için özel olarak geliştirdiği, büyüyen operasyonlarımızda bizi güvenle destekleyeceğinden emin olduğumuz araçlar. Hem karayolunda hem de intermodal taşımacılıkta Tırsan yatırımları ile büyümeye devam edeceğiz. Tırsan ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İş birliğimizin uzun yıllar daha devam edecektir. Hayırlı olsun”

Tren Yüklemeli Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, tüm vagon ve tünel tiplerine de uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.