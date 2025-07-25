SİYAH ÇOCUK EŞOFMAN - TIFFANY

Ürün Grubu: Çocuk Giyim

Marka: Tiffany

Model/Seri No: 8683592017285

Güvensizlik Nedeni: TS EN 14682 standardına göre yapılan testlerde, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri nedeniyle "kalır" sonucu aldı. Bu da ürünün çocuklar için boğulma riski taşıdığı anlamına geliyor.

Alınan Önlem: Piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı.

ÇUBUKLU ODA KOKUSU - YATAŞ

Ürün Grubu: Oda Kokusu

Marka: Yataş

Ürün Tanımı: Çubuklu Oda Kokusu

Güvensizlik Nedeni: Ambalaj üzerinde, kullanıcıları tehlikeye karşı uyaran dokunsal tehlike işareti bulunmaması. Yönetmelik gereği cam şişeleri koruyan ikincil ambalajlar üzerinde değil, doğrudan ürün ambalajı üzerinde yer alması gereken uyarı eksik.

Alınan Önlem: Piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de! İçeriği Görüntüle

Ticaret Bakanlığı, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik denetimlerini sıklaştırırken, tüketicileri GÜBİS platformundan yayımlanan ürün listelerini düzenli takip etmeye davet etti.

GÜBİS’in Temmuz listesinde ayrıca şu markaların ürünleri de yer aldı:

Can Top – Fitalat içeren zıp zıp top

Doa – Çocuk emniyet kilidi olmayan lavabo açıcı

Zara Home , Dadya Home , D&P – Ambalajı eksik oda kokuları

Pina Kids , Angelos , Akkuzu – Standart dışı çocuk kıyafetleri

Cocomelon – Dolgu lifi dışarı çıkan oyuncak bebek

Mr DIY – Küçük parça riski taşıyan evcil hayvan oyuncağı

Tüketiciler Ne Yapmalı?

Satın aldığınız ürünlerin barkodlarını kontrol edin, şüpheli durumlarda ürünü iade edin ya da imha edin. Bu ürünlerin piyasada satışına devam edilmesi yasalara aykırıdır.

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlerle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.