SİYAH ÇOCUK EŞOFMAN - TIFFANY
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Ürün Grubu: Çocuk Giyim
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Marka: Tiffany
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Model/Seri No: 8683592017285
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Güvensizlik Nedeni: TS EN 14682 standardına göre yapılan testlerde, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri nedeniyle "kalır" sonucu aldı. Bu da ürünün çocuklar için boğulma riski taşıdığı anlamına geliyor.
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Alınan Önlem: Piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı.
ÇUBUKLU ODA KOKUSU - YATAŞ
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Ürün Grubu: Oda Kokusu
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Marka: Yataş
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Ürün Tanımı: Çubuklu Oda Kokusu
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Güvensizlik Nedeni: Ambalaj üzerinde, kullanıcıları tehlikeye karşı uyaran dokunsal tehlike işareti bulunmaması. Yönetmelik gereği cam şişeleri koruyan ikincil ambalajlar üzerinde değil, doğrudan ürün ambalajı üzerinde yer alması gereken uyarı eksik.
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Alınan Önlem: Piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı.
Ticaret Bakanlığı, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik denetimlerini sıklaştırırken, tüketicileri GÜBİS platformundan yayımlanan ürün listelerini düzenli takip etmeye davet etti.
GÜBİS’in Temmuz listesinde ayrıca şu markaların ürünleri de yer aldı:
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Can Top – Fitalat içeren zıp zıp top
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Doa – Çocuk emniyet kilidi olmayan lavabo açıcı
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Zara Home, Dadya Home, D&P – Ambalajı eksik oda kokuları
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Pina Kids, Angelos, Akkuzu – Standart dışı çocuk kıyafetleri
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Cocomelon – Dolgu lifi dışarı çıkan oyuncak bebek
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Mr DIY – Küçük parça riski taşıyan evcil hayvan oyuncağı
Tüketiciler Ne Yapmalı?
Satın aldığınız ürünlerin barkodlarını kontrol edin, şüpheli durumlarda ürünü iade edin ya da imha edin. Bu ürünlerin piyasada satışına devam edilmesi yasalara aykırıdır.
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlerle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.