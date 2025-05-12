Mart ayında, ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 oranında artarak dikkate değer bir yükseliş kaydetti. Özellikle motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı alanında bu artış daha belirgin oldu ve yüzde 12,8 olarak kaydedildi. Diğer taraftan, toptan ticaret satış hacmi de yıllık bazda yüzde 11,1 oranında bir artış gösterdi. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 9,2 oranında bir yükseliş elde etti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, ticaret satış hacmi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,0 oranında arttı. Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı satış hacmi yüzde 3,6 oranında bir artış yaşarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 artış gösterdi. Ancak perakende ticaret satış hacmi, aylık bazda yüzde 1,4 oranında bir düşüş yaşadı.

Bu veriler, ticaret sektöründeki dinamiklerin önemli değişimler gösterdiğini ve özellikle toptan ticaret ile motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticaretinin güçlü bir ivme kazandığını ortaya koyuyor.