Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından şüphelilerden 7’si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler ise serbest bırakıldı. B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol uygulanmadan salıverilirken, Z.K. ve A.Ö. isimli kişiler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Kubilay Kaan Kundakçı, aralarında yaşanan anlaşmazlığı çözmek amacıyla bir araya gelen kişilerle görüşmeye gitmiş, bu sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Genç futbolcunun cenazesi Sakarya’da toprağa verilmişti.

Polis ekiplerinin olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik çalışmaları ise sürüyor.