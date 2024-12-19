3,6 Milyon Başvuru İncelendi

2024 yılında TAREKS üzerinden sanayi ürünleri ithalatı için yapılan 3,6 milyon başvuru, risk analizi sürecinden geçirildi. Başvuruların %12,1’lik kısmı riskli bulunarak fiili denetime tabi tutuldu. Denetimler kapsamında oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonlarından yapı malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi incelendi.

Teknik Mevzuata Aykırı Ürünlere Geçit Yok

Denetimler sonucunda teknik mevzuata aykırı ürünlerin Türkiye pazarına girişi engellendi. Bakanlık, vatandaşların sağlığı, güvenliği ve parasının korunmasını öncelik olarak belirlerken, ithalat denetimi politikası ile ticari çıkarların ürün güvenliği gerekliliklerini ihlal etmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Çevrimiçi ve Kesintisiz Denetim

TAREKS sayesinde başvuru, denetim ve izin süreçleri çevrimiçi olarak 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle, hem verimlilik sağlanıyor hem de ithalat süreçlerinin şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlemesi mümkün oluyor.

Denetimler Devam Edecek

Bakanlık, ürün güvenliği sisteminin hiçbir aşamasında boşluk bırakılmayacağını ve uygunsuz ürünlerin ülkeye girişinin önlenmesi adına denetimlerin artırılarak devam edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, ticaret erbabımızın haklarını gözetmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız” denildi.

Bu sıkı denetim politikası, tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamanın yanı sıra, Türkiye’nin ithalat standartlarının yükseltilmesine de katkı sunuyor.