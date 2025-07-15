Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ayasofya-i Kebir Camii’nde gerçekleşen mevlit programında duygusal bir konuşma yaparak, 15 Temmuz’un Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. "Bundan 9 yıl önce hain terör örgütü tarafından başlatılan karanlık gece, halkımızın destansı direnişi sayesinde zaferle sonuçlandı. O gece milletimizin gösterdiği cesaret, feraset ve dirayet tüm oyunları bozdu," diyen Bolat, Türkiye'nin milli iradeyle darbeye geçit vermediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o geceki liderliğinin önemine de değinen Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığı, halkımızın meydanlarda gösterdiği kahramanca direnişle birleşerek, darbecileri hüsrana uğrattı. Ellerinde hangi silah olursa olsun, milletin iradesi karşısında duramadılar. Allah’ın yardımıyla bu millet bir kez daha tarih yazdı,” şeklinde konuştu.

“Bu bir milletin zaferidir”

15 Temmuz’un yalnızca bir gecelik bir direniş olmadığını, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde kazandığı büyük bir zafer olduğunu belirten Bolat, “253 kahraman şehidimiz, 3 bine yakın gazimiz ve milyonlarca vatandaşımız bu zaferin mimarlarıdır. Bu, milletin, vatanın, hürriyetin zaferidir. Hainler kaybetti, millet kazandı” ifadelerini kullandı.

Şehitleri rahmetle anan ve gazilere şükranlarını sunan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1071’den bu yana bu topraklarda şehit düşen tüm kahramanlarımızı, İstiklal Savaşı’mızın şehit ve gazilerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz. Türkiye bugün, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayiinden ekonomiye, enerjiden diplomasideki atılımlara kadar birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetti. 15 Temmuz direnişi olmasaydı, bugün bu kazanımlardan söz edemezdik.”

“Milli irade kazandı”

Bakan Bolat, 15 Temmuz’un Türkiye’nin yakın tarihinde bir milat olduğunu vurgulayarak, “Yaşadığımız bu 9 yılda, hem ülkemize yönelik tehditler hem de küresel krizler karşısında güçlü duruşumuzu korumamız, 15 Temmuz’da kazanılan zaferin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermektedir. Milli irade kazandı, demokrasi kazandı, halk kazandı” dedi.

Mevlit programı, şehitler için dualar eşliğinde sona erdi. Ayasofya çevresinde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz şehitlerini andı.