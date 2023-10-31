Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı kapsamında DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-BAE İş Forumu, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi Sultan Bin Saeed Al Mansoori, DEİK Başkanı Nail Olpak, Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası CEO’su Ahmed Khalifa Al Qubaisi, DEİK/Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, BAE-Türkiye İş Konseyi Başkanı Abdullah Al Hameli ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla 31 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

DEİK organizasyonuyla 300’e yakın Türk ve BAE’li iş insanının katılımlarıyla düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu’nda ticaret, yatırım, müteahhitlik, gümrük ve üçüncü ülkelerde iş birliği konuları ele alındı. Forumda, “DEİK ile Abu Dhabi Ekonomik Kalkınma Departmanı”, “Yıldız Teknopark ile Sharjah Araştırma Teknolojisi ve İnovasyon Parkı (SRTIP)” ve “Sharjah Araştırma Teknolojisi ve İnovasyon Parkı (SRTIP) ile World Business Angel Forum (WBAF)” arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Bakan Bolat:” Türkiye-BAE ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseldi”

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu’nun kapanış oturumunda konuşan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “2023 yılı itibarıyla BAE ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyine yükselmiş durumda. Bu konuda iki ülkenin liderleri ekonomik, ticari ve siyasi yakınlaşmayı stratejik ortaklık düzeyinde taşıdılar. Dün ülkemize gelen BAE heyeti ile önce DEİK organizasyonuyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Ardından bakan misafirlerimizle ikili görüşmelerimizi yaptık. Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızın ziyaretleriyle anlaşmaya varılan ortak ekonomi ve ticari komitenin ilk toplantısını heyetler halinde gerçekleştirdik. Hem resmi düzeyde hem özel sektörde başkanlarımız, her iki taraftan bu toplantılara iştirak ettiler. Ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir iyi niyet anlaşması imzaladık. 2023 yılı iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu. Mart ayında BAE ile Türkiye arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandı ve çok hızlı bir şekilde 5 buçuk ay içinde 1 Eylül'de yürürlüğe girdi. İki ülke arasında geçen yıl 10 milyar dolarlık ticaret hacmimizi sevinçle karşılarken bu yıl 9 ayda 14 milyar doları geçmiş durumdayız. Bundan sonraki hedefimiz 5 yıl içinde 25 milyar dolarlık ticarete ulaşmak. Müteahhitlik sektörümüz Birleşik Arap Emirlikleri'nin 141 projesini tamamlayarak, yaklaşık 13 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirdi. Her iki ülkede de karşılıklı yatırım fırsatları var. Yatırımcılarımız Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisinde petrolden başka diğer alanlarda da çeşitlendirme çalışmaları çerçevesinde yakından ilgileniyor. Müteahhitlik şirketlerimizin Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2030 Vizyon Projeleri'nde rekabetçi fiyatlar ile yapacakları çok kaliteli işler var” dedi.

Bakan Al Zeyoudi: ”Türkiye, BAE'nin en iyi 10 ticari ortağı arasında öne çıkıyor”

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılını kutlayarak, “Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerimizin 50. yılındayız. Dolayısıyla köklü ve güçlü ilişkilerimiz var. İş Forumu da Türkiye ve BAE arasındaki ticarete ve karşılıklı yatırıma büyük katkı sunacak. Son 2 yıla baktığımızda BAE üst düzey yöneticilerinin ve Türkiye'deki üst düzey yöneticilerin ziyaretleri neticesinde ortak iradenin sergilenmesiyle ilişkilerimizin daha iyi noktaya taşındığını görüyoruz. İki ülkenin üretim ve hizmet sektöründe, dünya ticaretinde son derece önemli iş birlikleri söz konusu ve BAE’nin en iyi 10 ticari ortağından bir tanesi Türkiye. Dış ticarete baktığımızda da rakamlar son derece olumlu ilerliyor. Geçen sene petrol dışı ticaretimiz 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki yıllara göre kıyasladığımızda son derece güzel rakamlara eriştik. 2021'de ise BAE'nin Türkiye'ye yatırımı 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. BAE, bizim rehberliğimizde Türkiye'yi ekonomik, ticari ve yatırım olarak son derece önemli bir partner olarak görüyor” dedi.

Al Mansoori: “BAE, Türkiye’ye yönelik 50 milyar dolarlık bir yatırım projeksiyonu oluşturmuş durumda”

BAE'nin Türkiye Özel Temsilcisi Sultan bin Saeed Al Mansoori ise, 50 yıllık geçmişe sahip olan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sürecin stratejik bir ilişkiye dönüştüğünü belirterek, “Devlet liderlerimiz ve Bakanlarımızın öncülüğünde ülkelerimiz arasında ekonomi ve ticarette yeni hedefler için artık bir yol haritamız ve ajandamız var. İş dünyası temsilcilerimiz ise karşılıklı yatırımlar ve ikili ticaret için son derece istekli. Ekonomik ortaklıklarımızı çeşitlendirmek istiyor ve 50 yıllık geçmişimizden güç alarak ticarette yeni fırsatlara odaklanmak istiyoruz. Ticarette iş insanlarımızın önündeki bariyerleri ve sorunları kaldırmak için birlikte çalışma iradesini en güçlü şekilde ortaya koyuyoruz. BAE, Türkiye’ye yönelik 50 milyar dolarlık bir yatırım projeksiyonu oluşturmuş durumda. Altyapı, savunma, yenilenebilir enerji, hizmet ve daha pek çok farklı sektörde yeni iş birliklerine imza atmak istiyoruz. Bir sonraki buluşmamızı BAE’de gerçekleştirmeyi arzuluyoruz” dedi.

Olpak: “BAE ile ikili ticari ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanacak”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, “Sayın Bakanlarımızın ifade ettiği üzere 5 yıl içinde 25 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi doğrultusunda, iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 1 Eylül'de yürürlüğe giren "Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA)" ve bugün protokolü imzalanan "Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı" sayesinde ikili ticari ilişkilerimizin yeni bir boyut kazanacağını düşünüyoruz. İki ülkenin iş dünyaları olarak, suladığımız ağaçların meyvelerini alacağımız inancıyla, DEİK olarak Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı'yla imzaladığımız iyi niyet anlaşmasının da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası CEO’su Ahmed Khalifa AL QUBAISI ise, BAE’nin 2022’de 10 milyar dolarlık bir yatırım fonunu Türkiye’de oluşturma kararı aldığına dikkat çekerek, ”Bugün de ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yeni bir seviyeye taşımak için bir araya geldik. Türk iş insanlarının BAE’de gerçekleştirecekleri yatırımlar için elimizden gelen her kolaylığı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Forumda, 4 sektörel panel gerçekleştirildi.

Türkiye-BAE İş Forumu kapsamında, “İnşaat ve Kamu Özel Ortaklığı(PPP) Alanlarında Fırsatlar” paneli DEİK/PPP Komitesi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Yardımcısı Cahit Karakullukçu ve AIM Global Foundation Başkanı Dawood AL Shezawi’nin katılımlarıyla düzenlendi. “Teknoloji ve İnovasyon” paneli ise, Sharjah Araştırma Teknolojisi ve İnovasyon Parkı CEO’su Hussain Mohammed Al Mahmoudi, DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı R. Erdem Erkul, Dubai Çoklu Emtia Merkezi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Marwan Mohammed Saleh ve DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi - Siber Güvenlik Komitesi Başkanı Murat Hüseyin Candan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Lojistik ve Bağlanırlık” paneli ise, T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Cem Topbaş, DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı ve UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, DP World Yarımca CEO’su Kris Josef Adams ve İskenderun Limanı Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Güzel’in katılımlarıyla düzenlendi. “Yeni Dönem, Yeni Vizyon: Türkiye ile BAE Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” paneli ise, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, BAE Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Ticaret Sektörü Müsteşar Yardımcısı Juma Alkait, HDF FZCO Genel Müdürü Arda Cenk Tokbaş ve Etihad Credit Insurance CEO’su Sayın Raja Al Mazrouei’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.