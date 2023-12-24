Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, Türkiye'de bazı illerinde ve bölgelerinde yetişiyor. Son günlerde bazı illerde zabıtalar Çin kestanesi olduğu belirlenen kestanelerin tezgahlarda satılıdğını farketti ve el koydu.

Şimdi vatandaşlar Çin kestanesi ile normal kestanenin nasıl ayırt edilebileceğini merat ediyor.

Çin kestanesi, bilimsel adıyla Aesculus hippocastanum Avrupa ve Asya'nın yerli bitki örtüsünün bir parçasıdır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de sıklıkla rastlanılan bu bitki, büyüklüğü ve tohumları ile dikkat çeker. Bu bitkinin meyveleri, hem büyük boyutları hem de içerisinde barındırdığı tohumları ile bilinir. Bu meyveler, olgunlaşma sürecini tamamladığında tüketilebilir hale gelirler fakat çiğ tüketildiklerinde zehirli etkiler gösterebilirler.

ÇİN KESTANESİ NASIL ANLAŞILIR?

Bu kestane türünün genellikle olgunlaşmadan toplandığını ve bu nedenle piştiği zaman köpürdüğünü dile getiren zabıta ekipleri, zehirlenme riski taşıdığına dikkat çekti. Ekipler, "Pişince köpüren kestaneyi sakın tüketmeyin, her yerden alışveriş yapmayın" dedi. Zabıta ekipleri, Çin kestanesi satan şahsa Kabahatler Kanunu’na göre 617 lira idaresi para cezası uyguladı.