Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda 15 şüphelinin kokain testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde kamuoyunda tanınan isimlerin de yer alması dikkat çekerken, test sonucu pozitif çıkanlar arasında güzellik yarışması geçmişi ve modellik kariyeriyle tanınan Buse İskenderoğlu da bulunuyor. İskenderoğlu’nun adının dosyada yer alması, soruşturmanın kamuoyundaki yankısını artırdı.

Öte yandan pozitif sonuç çıkan şüpheliler arasında sosyal medya ünlüsü Rabia K. da yer aldı. Şüphelilerin tamamının, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdiği, elde edilen bulguların dosyaya delil olarak eklendiği bildirildi.

Soruşturmanın, test sonuçlarının ardından savcılık tarafından yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda hukuki sürecin seyrinin netleşeceği öğrenildi.