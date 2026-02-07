Enerji, finansal hizmetler ve ticaret alanlarında kapsamlı yeni tedbirler içeren paketin, üye ülkeler tarafından hızla kabul edilmesi çağrısında bulunan von der Leyen, yaptırımların Rusya’nın savaş finansmanını hedef aldığını vurguladı.

Ukrayna’daki savaşın bin 500 güne yaklaşmasına rağmen Moskova’nın barış yönünde bir adım atmadığını belirten von der Leyen, yeni yaptırım paketinin özellikle Rusya’nın enerji gelirlerini daha da sınırlamayı amaçladığını söyledi. Bu kapsamda, Rus ham petrolüne yönelik denizcilik hizmetlerinin tamamını kapsayan bir yasak getirileceğini ifade eden von der Leyen, söz konusu adımın petrol ticaretini ciddi biçimde zorlaştıracağını kaydetti.

Gölge filoya yeni darbe: 43 gemi daha kara listede

Yeni paketle birlikte, Rus petrolünü taşıyan “gölge filo” kapsamında yer alan 43 geminin daha kara listeye alınacağını açıklayan von der Leyen, yaptırım uygulanan gemi sayısının böylece 640’a ulaşacağını bildirdi. Ayrıca Rusya’nın LNG tankerleri ve buz kırıcılar için bakım ve teknik hizmetlere erişiminin de kapsamlı şekilde yasaklanacağını belirten von der Leyen, bu önlemlerin Rus gaz ihracat projelerine ilave darbe vuracağını söyledi.

20 Rus bankası daha yaptırım listesinde

Von der Leyen, yaptırım paketinin Rusya’nın bankacılık sistemi ve alternatif ödeme kanalları oluşturma kapasitesini de hedef aldığını açıkladı. Bu kapsamda 20 Rus bölgesel bankasının daha yaptırım listesine alındığını belirten AB Komisyonu Başkanı, kripto para birimleri ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yönelik yeni tedbirlerle yaptırımların aşılmasının önüne geçileceğini ifade etti.

Birçok üründe ithalat ve ihracat kısıtlamalarının da devreye alınacağını dile getiren von der Leyen, “Yaptırımlar işe yarıyor. Rusya, Ukrayna ile adil ve kalıcı bir barış için ciddi müzakerelere girene kadar bu baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kallas: “Rusya yenilmez değil”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova’nın diplomasiyi reddederek saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. 20’nci yaptırım paketinin Rus ekonomisine ağır darbe vurduğunu ifade eden Kallas, “Rusya yenilmez değil. Savaş alanında ordusu zorlanıyor, ülke içinde ise ekonomi çatırdıyor” dedi.

Kallas ayrıca, yaptırımların etrafından dolaşılmasını engelleyecek yeni bir mekanizmanın ilk kez devreye alınacağını ve hassas ürünlerin Rusya’ya ulaşmasının önleneceğini açıkladı. Kremlin’e finansman sağlayan daha fazla bankanın işlem yasaklarıyla karşı karşıya kalacağını vurgulayan Kallas, bu bankaların tamamının SWIFT sisteminden çıkarılacağını ve Rusya Merkez Bankası’na ait dijital para biriminin de yasaklanacağını bildirdi.