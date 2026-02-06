30 bini aşkın Marmara Üniversitesi öğrencisinin oylarıyla belirlenen marka ve ünlüler, Boğaziçi Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli törenle ödüllerine kavuştu.

Gençlerin oylarıyla şekillenen gecede, The Bath Factory, gösterdiği başarılı çıkışla “Yılın Yükselen Markası” ödülüne layık görüldü. Kısa sürede sektörde dikkat çeken bir konuma ulaşan marka, aldığı bu ödülle gençlerin tercih ettiği önemli bir marka konumuna geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Ödül töreni; müzik, sanat ve televizyon dünyasından birçok ünlü ismi de ağırladı. Mazhar Alanson, Sıla Gençoğlu, Manifest, Emir Can İğrek ve Birce Akalay gibi isimler de gecede ödülleriyle buluşarak gençlerle bir araya geldi.

The Bath Factory Genel Müdür Yardımcısı Semiha Elkıran, ödül töreninde yaptığı açıklamada; “Henüz iki yaşında, çok genç bir markayız. Bu nedenle bu ödül bizim için son derece kıymetli. Bizi bu ödüle layık gören tüm Marmara Üniversitesi öğrencilerine ve organizasyona imza atan Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü’ne teşekkür ederiz” şeklinde duygularını dile getirdi.

Gençlerin oylarıyla belirlenen Kristal Marmara Ödülleri, üniversite öğrencilerinin markalar ve kanaat önderleri üzerindeki etkisini gözler önüne sererken; yükselen markalar için de önemli bir referans niteliği taşıyor.