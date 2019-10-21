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Panasonic'ten meslek liselerine destek!

Panasonic Life Solutions Türkiye, meslek lisesi öğrencilerinin teorik eğitimini pratik beceriye dönüştürmelerine ve eğitim gördükleri alanda uygulamalı eğitim imkanı bulmalarına katkı yapmak amacı ile endüstri meslek liselerine destek sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Etiler İSOV Dinçkök, Kartal Atalar, Samandıra ve Eyüp Sultan Endüstri Meslek Liselerine elektrik tesisat laboratuvarı kazandıran kuruluş, “Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek” projesi kapsamında şimdi de Kartal Atalar Meslek Lisesi’nde öğrencilere kitap hediye etti.

Panasonic'ten meslek liselerine destek!

Panasonic Life Solutions Türkiye, meslek lisesi öğrencilerinin teorik eğitimini pratik beceriye dönüştürmelerine ve eğitim gördükleri alanda uygulamalı eğitim imkanı bulmalarına katkı yapmak amacı ile endüstri meslek liselerine destek sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Etiler İSOV Dinçkök, Kartal Atalar, Samandıra ve Eyüp Sultan Endüstri Meslek Liselerine elektrik tesisat laboratuvarı kazandıran kuruluş, “Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek” projesi kapsamında şimdi de Kartal Atalar Meslek Lisesi’nde öğrencilere kitap hediye etti.

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:40
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Panasonic'ten meslek liselerine destek!

Panasonic Life Solutions Türkiye, “Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek” adlı önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Güçlü kuruluş, bu proje ile meslek lisesi öğrencilerinin teorik eğitimi pratik beceriye dönüştürmelerine ve nitelikli eğitim imkanına sahip olmalarına katkı sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan biri de Kartal Atalar Meslek Lisesi öğrencilerinin uygulama kitaplarının sponsorluk desteği ile hediye edilmesi oldu. Uygulama kitapları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen; Panasonic Life Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok, Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik ve şirket gönüllülerinin katıldığı seremonide 120 öğrenciye sunuldu. Panasonic Life Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok, mesleki eğitime verilen desteğin önemine vurgu yapan konuşmasında “Şirket olarak, sürdürülebilirliği kurumsal değer kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bu yaklaşımla ve hayata geçirdiğimiz projelerle yaşama değer katmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, ülke sanayimizin gelişmesinde bilgi, beceri ve iş tecrübesine sahip kalifiye iş gücünün önemi gerçekten çok büyük. Verimli üretimi sağlayabilecek kalifiye iş gücü ise ancak mesleki eğitim ve endüstri arasında kurulan köprü ile daha nitelikli sonuçlar vermekte. ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek’ adlı projemiz ile mesleki eğitime önemli katkılar sağlıyor ve bu alandaki çalışmalarımızla meslek liseli gençlerimize destek olmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

lstr.panasonic.com

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