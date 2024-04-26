İş ve ekonomi dünyasının kalbinin attığı Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ Sapanca 2024) başladı.

2012 yılından bu yana Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen UEZ, bu yıl 13’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırlıyor.

"Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zekâ Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla düzenlenen zirvenin ana sponsorluğunu Uber üstleniyor.

Zirvenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası ortaya konulan Orta Vadeli Program’ın (OVP) çalıştığını ve enflasyonda yaz aylarında hızlı bir düşüş beklediklerini kaydetti. Merkez Bankası’nın bir enflasyon patikası olduğunu ve 2023 Haziran ile 2024 Haziran dönemini bir dezenflasyon dönemi değil geçiş dönemi olarak gördüklerini kaydeden Şimşek, “Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Enflasyon yaz aylarında çok hızlı düşecek. Piyasa 3-4 ay gecikmeyle hedeflerimizi yakalayacağımızı gösteriyor. Ekim ayında 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 45'ti, bugün yüzde 35. Yaz aylarında hızlı düşüş olacak. Bunda baz etkisi var ama program etkisi de var. Şu anda piyasa 3-4 aylık gecikmeyle hedefi yakalayacaksınız diyor” dedi.

Programı güçlendirecek adımlar atıldı

Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemlerde çalıştığına vurgu yaptığı Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar attıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

“Program bizim öngördüğümüz çerçevede sonuç veriyor ama bu programı güçlendireceğiz ve Türkiye’nin her alanda reformla Türkiye’nin dönüşümünü hızlandıracağız. Sadece büyük bir ekonomi değiliz çok da güçlü performansımız var. Enflasyonun düşmesiyle birlikte dışarıdan doğrudan yatırımcıların ilgisi artacak. Türkiye'deki yatırımcılar da dışarıda yatırım yapmak yerine ülkeye yatırım yapacak.

Dönüşüm geleceği şekillendirecek

UEZ Sapanca 2024’ün açılış konuşmasını yapan Capital&Ekonomist&StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, iş dünyasının gündemindeki büyüme, yeşil ve teknolojik dönüşüm, yeni nesillerin eğitimi ve sosyal dönüşüm konularını ve bu dönüşümlerin geleceği nasıl şekillendireceğini ele aldıklarını söyledi. Teknolojiye, bilimsel ilerlemelere rağmen halen insanlığın dünyanın dört bir yanında deprem, olağandışı ve şiddetli meteorolojik hadiseler, fırtınalar, seller gibi doğal afetlerden büyük zarar gördüğünü belirten Büyük, şu ifadeleri kullandı:

Hedef, yeşil ve teknolojik devrimi gerçekleştirmek

“Su, hava, topraktaki kirlenme ve iklim krizi gibi problemler artık alarm noktasında. Dahası da var… Su, gıda, enerji gibi kıt ve değerli kaynakların paylaşımı için her yıl yeni ve büyük, boyutları da büyüyen savaşlar art arda bomba gibi patlıyor. Bu patlamaların yıkıcı ve yok edici hazin etkileri tüm insanlığa sıçrayarak derin yaralar açıyor. Gezegenin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu kalıcı barış ortamını sağlayabilmek, yeşil ve teknolojik devrimi gerçekleştirebilmek ise ancak ‘sorumlu ve duyarlı bir liderlik’ anlayışıyla mümkün. İşte bu bakış açısıyla ‘sorumlu ve duyarlı liderliğin’ önemine ve değerine 2024 yılı zirvemizde özel bir vurgu yapmak istedik.

Yenilikçi bir bakış açısı

Bizler de dünyamızın içinde bulunduğu bölgesel çatışmalar, savaşlar, ekonomik bloklaşma ve iklim krizi gibi çıkmazlardan duyarlı, sorumlu ve yenilikçi bir bakış açısıyla bilime, yeniliğe, gençlerin eğitimine ve insana verilen önemle kurtulabileceğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, liderimiz Atatürk de ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir’ diyerek sorumlu, duyarlı, barışçıl bir liderliğin dünyanın refahı için olmaz olmaz olduğunun altını çiziyor.

Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024’ün panel konularını da ana temamız çerçevesinde ‘dijital dönüşüme öncülük etmekten’, ‘yapay zekanın yaratacağı dönüşüme’, yeni nesilleri çağın gereklerine uygun yetenek ve bilgilerle donatabilecek eğitim sistemlerinden inovatif fikir ve girişimlerin önemine dek geniş bir perspektifi kapsayacak şekilde bir bütünün parçaları olarak yapılandırdık.”

Uber dijital dünyayı gerçek dünyaya bağladı

Zirvenin açılışında konuşan Uber EMEA Mobilite Başkan Yardımcısı Anabel Diaz, “Türkiye, Uber için sadece bu bölgenin değil, dünyanın en önemli pazarlarından biri olma potansiyeline sahip. İstanbul, Uber'in Londra, New York ve Mexico City gibi dünya çapındaki en büyük şehirlerinden bazılarıyla aynı seviyede bulunuyor. Türkiye, Uber'in ilk 5 ülkesinden daha fazla turist çekiyor. Uber'in buradaki işinin belkemiğini temsil eden yerel taksi sürücüleriyle ortaklık kurarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Teknolojimizin faydalarını Türkiye genelinde daha fazla şehre ve topluma ulaştırmaya, şehirlerimizin hareket etme şeklini iyileştirme ve herkes için daha fazla ekonomik fırsatın önünü açmak için yerel kurumlar ve operatörlerle ortaklık kurmaya kararlıyız” dedi.