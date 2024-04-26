Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise önceleri güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney, güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 25

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu 30

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Önceleri güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney, güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.