Galatasaray yenilmezlik serisini 22'ye çıkardı

Galatasaray, Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 22'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 93 yaptı ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 22'ye yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki karşılaşmalarda 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 15 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1.dakikada Balotelli'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Mendoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

12. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının sağından sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahasında sağında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu kaleci Magomedaliyev gole izin vermedi.

26. dakikada Mendoza'nın vuruşunda seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

42. dakikada Ziyech'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarıya çıktı.

49. dakikada Balotelli'nin uzun pasında ceza sahası içine hareketlenen Mendoza'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

53. dakikada Maestro'nun ceza yayı üzerinde kontrol edemediği topu alan Hakim Ziyech'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

62. dakikada Kerem Demirbay'ın ters dokunuşunda kaleciyle karşı karşıya kalan Mendoza'nın vuruşunu kaleci Muslera kalesini terk ederek uzaklaştırdı.

63. dakikada topla ilerleyen Mendoza'nın pasında ceza sahası içine hareketlenen Yusuf Barasi'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

64. dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta topla buluşan Kerem Demirbay'ın çizgiye inip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+1. dakikada Dries Mertens'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maurı Icardi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Y. Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Manev dk. 11), Mohammadi, Michut (Tayfun Aydoğan dk. 66), Maestro, Yusuf Barasi (Alioui dk. 66), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Aimbetov dk. 85)

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Cisse, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Dorukhan Toköz, Fougeu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Aurier dk. 82), Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson (Davinson Sanchez dk. 88), Derrick Köhn, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 82), Kerem Demirbay, Hakim Ziyech (Kerem Aktürkoğlu dk.71), Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz (Tete dk. 82), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Ndombele, Vinicius

TeknikDirektör: Okan Buruk

Goller: Hakim Ziyech (dk. 53), Kerem Demirbay (dk. 64), Mauro Icardi (dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mendoza, Gravillon (Y.Adana Demirspor)