Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemlerine ihracat ödülü

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde iklimlendirme sektöründeki 841 firma içinden 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma oldu. Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa’da kurduğu fabrikasında 2017 yılı sonunda üretime başlayan firma, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile tasarlanan tesiste yüksek teknolojili ve çevreye dost ürünler üretiyor. Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. Başkanı Katsu Wada, ihracattaki başarılarının yanı sıra iç piyasaya ve istihdama da katkı sağlayarak Türk halkı için yatırım yaptıklarını söyledi.

Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu dijital fabrikasında 2017 yılının Aralık ayında üretime başlayan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde iklimlendirme sektöründeki 841 firma içinden 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma ödülünü aldı. İzmir Swissotel’de 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen törende, şirket adına ödülü Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. Başkanı Katsu Wada aldı.

Yüksek büyüme potansiyeline sahip Türkiye’ye yatırım

Dünya genelinde 34 ülkede faaliyet gösteren Mitsubishi Electric’in gelişme ve büyüme potansiyeline inandığı Türkiye’ye yatırım yaptığına dikkat çeken Katsu Wada, Manisa’daki fabrikanın Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olduğunu vurguladı. Bu anlamda Türkiye’nin Mitsubishi Electric Corporation için ev tipi klima alanında önemli bir üretim üssü haline geldiğini söyleyen Katsu Wada; “Mitsubishi Electric, Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile güçlü bir ülke olduğuna inanıyor. Büyüyen Türkiye’nin belirlediği yüksek ekonomik hedeflerine ulaşması için gerekli teknoloji ve bilgi kullanımını aktarmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, ihracattaki başarının yanı sıra iç piyasaya ve istihdama da katkı sağlayarak Türk halkı için yatırım yapıyor” dedi.

Dijital fabrikada yüksek teknolojili çevreye dost üretim

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile tasarlanan dijital fabrikasında yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretildiğini belirten Katsu Wada, “Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen ve Aralık 2017’de üretime başlayan ev tipi klima fabrikamızın, Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaşması hedefleniyor” diye konuştu.