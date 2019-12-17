Kolen, 2019 bilançosunda zirveyi gördü

Abonelerine sadece elektrik tedarik eden değil, onlara aynı zamanda çözüm ortaklığı sunan bir şirket olarak sektörde teknolojik açılım dönemi başlattıklarını hatırlatan KOLEN Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Döviz fiyatlarındaki artışa endeksli olarak sektörde yaşanan sıkıntılar karşısında sektörümüze, ülkemize olan güvenimizi hiç yitirmedik, mücadelemizden vazgeçmedik. Abonelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi, oluşan karşılıklı güven sayesinde yılı başarıyla bitireceğiz. 2019’u yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme performansı ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Yılın bitimine sayılı günler kala, 1 milyar 700 milyon kilowattsaat enerjiyi abonelerimize sunacağımızı söyleyebiliriz. Diğer taraftan grubumuz iştirakleri üretim yapısının daha da güçlenerek, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücünün 1.200 megawatta yaklaşması, yıllık üretim kapasitesinin ise 6 milyar kilowattsaatleri aşması bizi çok daha güçlü kılıyor” dedi.

Sektörün bir adım önünden gidiyor

Elektrik piyasasının serbestleşmeye başlamasıyla birlikte hızlı hareket ederek gerçekleştirdiği teknolojik açılımlarla sektöre ilkleri kazandıran KOLEN Elektrik, abonelerine sunduğu çözüm ortaklığıyla da sektörün bir adım önünden ilerliyor. Bu kapsamda; “Her Aboneye Bir Danışman”, “WhatsApp’tan Elektrik”, “Ön Ödemeli Elektrik”, “www.faturaniyolla.com”, “24 Zamanlı”gibi hizmet ve uygulamaları abonelerine sunan şirket, 2020 yılında da sektöre yeni uygulamalar kazandıracak. Şirketin yılsonu bilançosunun ve yeni hedeflerinin aktarıldığı basın toplantısında konuşan KOLEN Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, sektöre ilişkin değerlendirmede bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Varsa yoksa abone memnuniyeti

Karayurt Konuşmasında KOLEN’in sadece 9 yıl önce kurulup, 5 yıl önce faaliyete geçmesine rağmen hızlı bir büyüme performansı sergileyen şirket olarak, sektördeki öncü misyonuyla emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Abonelerine sundukları hizmetleri teknolojiden de destek alarak farklılaştırma, çeşitlendirme çabaları sonunda tüketici memnuniyetini zirveye taşımayı başardıklarını kaydetti. Sektörün en hızlı büyüme performansına sahip şirketlerinden biri olarak güvenilir, iyi bilinen bir marka olma misyonuyla emin adımlarla ilerlediklerini belirten Karayurt, KOLEN’in gerek aboneleri, abone yöneticileri, gerekse danışmanlık hizmeti alanların danışmanları ile kol kola çalışan, enerjiye dair her konunun konuşulabildiği, her anlamda destek alınabilen bir danışman, enerji çözüm ortağı olarak sektörde fark yarattığını ifade etti.

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım

KOLOĞLU Holding’in yerli ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar gerçekleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Karayurt, basın toplantısında yerli kaynaktan üretim yapan bir santralın 2019’da üretime geçtiğini açıkladı. Karayurt, “Halihazırda tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1.200 MW kurulu gücümüz bulunuyor. Yılda 6 milyar kWh’ın üzerinde bir üretim kapasitesine sahibiz” dedi.

Abonelerinin çözüm ortağı

Bu zamana kadar “Her Aboneye Bir Danışman”, “Whatsapp’tan elektrik”, “Ön Ödemeli Elektrik”, “www.faturaniyolla.com”, “24 Zamanlı” gibi uygulamalar aracılığıyla tüketicilerin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalıştıklarını, sundukları çözüm ortaklığını derinleştirdiklerini belirten Uğur Karayurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörde yapmaya çalıştığımız ilkler aracılığıyla abonelerimiz, günün 24 saati istedikleri an kendilerinin hizmetine sunduğumuz danışmanlarına Whatsapp üzerinden ulaşabiliyor. Cep telefonundan elektrik faturasının fotoğrafını faturaniyolla.com adlı mobil servise gönderen aboneler, kendileri açısından avantaj olabilecek her detayı öğrenme şansına sahip olabiliyorlar. Onlara sunduğumuz cazip paketlerden haberdar olabiliyorlar. Faturanıyolla.com uygulamasında internet üzerinden adresimize girerek talep gönderen herkese hizmet sağlıyoruz. Web sitemiz üzerinden tüketici sayfasına yönlendirmede bulunuyoruz. Abonelerimiz adresimiz üzerinden birden çok işlem yapabiliyor. Onların işlerini kolaylaştıran bu uygulamalar sayesinde abonelerimizle kurduğumuz dostluğu pekiştirmeyi başardık. 2020 yılında yeni uygulamalarla da abonelerimizin karşısında olacağız.”

Yenilenebilir enerjinin payı artıyor

Enerji piyasasında yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarında çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Kolen Elektrik Genel Müdürü Uğur Karayurt, “Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, 2019'un ilk 10 ayında yüzde 64’e yükseldi. Yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 46. Türkiye'nin toplam kurulu gücünün de yüzde 48'i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu oranın giderek daha da artacağını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.” diye belirtti.

2020, kritik gelişmelere sahne olacak

Sektörde 2020 yılında yenilenebilir enerjiye yönelik çok önemli gelişmeler yaşanacağını vurgulayan Karayurt, şu açıklamada bulundu: “Bu yönde atılacak adımlar oldukça kritik. İklim müsaade eder, yeterince kar görürsek yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüksek seyreder. Ülke olarak bu hoşumuza giden bir durum. YEKDEM maliyetimiz artar ancak PTF ile olan korelasyondan dolayı nihai rakamı çok etkilenmeyebilir. Bir diğer parametre elbette ki kur! 2020 ile ilgili genel anlamda son derece iyimser bir beklenti içindeyiz diyebilirim.”