Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
119802
ALTIN
300.145
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7190
EURO
6.5365

Çinli Nimo TV, ilk kez Gaming İstanbul’da

Dünya çapında 10 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan oyun yayın platformu Nimo TV, Türkiye pazarına Gaming İstanbul ile girmeye hazırlanıyor.

Çinli Nimo TV, ilk kez Gaming İstanbul’da

Dünya çapında 10 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan oyun yayın platformu Nimo TV, Türkiye pazarına Gaming İstanbul ile girmeye hazırlanıyor.

28 Ocak 2020 Salı 13:17
1242 Okunma
Çinli Nimo TV, ilk kez Gaming İstanbul’da

Çin’in en büyük canlı yayın oyun platformu ve Tencent’in ortak olduğu Huya şirketi çatısı altında bulunan Nimo TV; ana sahne, Influencer Lounge ve giriş bilekliği sponsoru olduğu Gaming İstanbul’da Türk kullanıcılarına merhaba diyecek.

10 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve oyun severlerin favori mobil yayın mecralarından olan Nimo TV, Gaming İstanbul ile başlayarak Türkiye pazarında çeşitli faaliyetlerde bulunacak.

Nimo TV CEO’su Fee Liu: ‘Türkiye’de 30 milyondan fazla oyuncu var, dolayısıyla burası bizim için çok önemli bir pazar. Kullanıcılarımızla ilk kez Gaming İstanbul gibi önemli bir fuarda buluşacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada desteklediğimiz birçok girişim gibi Türkiye’nin oyun sektöründe bulunan farklı firmalarıyla da birlikte çalışarak hem oyun hem espor sektörüne katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Türkiye’nin en büyük ve en profesyonel espor yarışmalarını ve canlı yayın platformunu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda attığımız ilk somut adım olan LoL Partnerlik, Dark Passage, Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe, Galakticos, İstanbul Wild Cats, 5 Ronin, Royal Youths ve Aurora işbirliği anlaşmalarımızı resmi olarak Gaming İstanbul’da açıklayacağız. Bu önemli fuarın sponsorları arasında bulunmaktan da gurur duyuyoruz.’ dedi.

Gaming İstanbul’un ana sahnesinde Nimo TV tarafından düzenlenecek, 32 kişiden oluşan toplam 8 takım PUBG Mobile ve 40 kişiden oluşan toplam 8 takım Mobile Legends Bang Bang turnuvalarında yarışacak. Nimo TV’den canlı yayınlanacak bu turnuvalara ziyaretçiler de katılabilecek. Kaos gibi ünlü influencer’ların katılacağı etkinliklerde aynı zamanda canlı yayınlarda iPad ve PS4 gibi hediyeler verilecek. Ziyaretçiler Conan Exiles ve Mount & Blade II Death Match karşılaşmalarını; cosplayerlar ile VR Beat Saber, Fortnite Parkour gibi etkinlikleri izlerken birbirinden değerli oyun hediyelerinin de sahibi olacak.

Anahtar Kelimeler:
Nimo Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tepe Güvenlik’in akıllı asistanıyla 10 saniyede alarm tasarımı
Tepe Güvenlik’in akıllı asistanıyla 10 saniyede alarm tasarımı
Hibrit bilişim modelleri artıyor
Hibrit bilişim modelleri artıyor
Teleperformance Türkiye istikrarlı büyümesine devam ediyor
Teleperformance Türkiye istikrarlı büyümesine devam ediyor

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim