1985 yılında kurulan TEI, o günden bugüne Türkiye'nin havacılık tarihinde birçok ilke ve rekora imza atarak, küresel havacılık sektöründe önemli bir parça üretim üssü ve bakım, onarım, revizyon merkezi haline geldi. Şirket, dünyanın en çok tercih edilen havacılık motorlarına ürettiği parçalar ve sunduğu bakım hizmetleriyle küresel havacılığa katkı sağlıyor. Ayrıca, Türkiye'nin millî havacılık platformlarına güç veren motorlarıyla da önemli bir rol oynuyor.

TEI, 40 yıllık deneyimiyle, yüksek teknoloji ürünleri ve sürekli yenilikçi yaklaşımıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Kutlama kapsamında, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi ve 2024 yılının değerlendirilmesi amacıyla Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıca, şirketin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde geleneksel olarak her yıl düzenlediği 'sevgi bohçası' etkinliği ile TEI, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde doğan bebeklere ve annelerine 40 adet sevgi bohçası dağıtarak, 40. yılını anlamlı bir şekilde taçlandırdı. Sevgi bohçaları, yeni doğan bebeklerin ve annelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor, özellikle hijyen ve giyim gibi öncelikli gereksinimlere çözüm sunuyor.