Toplantı salonu dışında bulunan muhalefet milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile köylülerin içeri alınmasını talep etti. Ancak Komisyon Başkanı Mustafa Varank, milletvekillerinden danışmanlarını çıkarmaları halinde, köylülerin ve STK temsilcilerinin içeriye alınabileceğini belirtti. Bunun üzerine milletvekili danışmanları dışarı çıkarıldı.

Ne var ki dışarıda tansiyon yükseldi. TBMM polisleri, Başkan Varank’ın yazılı veya sözlü talimatı olmadan köylülerin ve STK temsilcilerinin içeri alınamayacağını ifade etti. Milletvekillerinin araya girmesine rağmen polisler, Varank’tan gelen talimatı beklemek konusunda ısrarcı oldu.

Komisyon salonunda ise milletvekilleri bu duruma tepki göstererek sıralara vurmaya başladı ve Başkan Varank’ı protesto etti. Yaşanan bu gerginlikler üzerine Varank, oturuma ara verdi.

Yaşananlar, kanun teklifinin görüşülmesi öncesinde Meclis çatısı altında siyasi tansiyonun yükseldiğinin açık bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ve kanun teklifinin ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.