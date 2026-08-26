TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'da Vali Dr. Naci Aktaş'ı ziyaret etti.
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Ziyarette Kurtulmuş'u valilik önünde polis mangası karşılandı. Ardından çocukların çiçek takdim ettiği Kurtulmuş, beraberindeki protokolle birlikte valilik makamına geçerek burada şeref defterini imzaladı. İmzanın ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti.