Sektör Bazlı Değişimler

2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre:

Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış,

ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış,

ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış, Balıkçılık ve su ürünleri ile destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda ise:

Tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 1,68 oranında artarken,

yüzde 1,68 oranında artarken, Çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 5,87 oranında azaldı.

yüzde 5,87 oranında azaldı. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ise yüzde 0,77 oranında arttı.

Turunçgillerde Rekor Artış

Yıllık değişim oranlarında en yüksek artış, yüzde 212,94 ile turunçgillerde kaydedildi. Aylık bazda en fazla azalış ise yüzde 6,49 ile yağlı meyveler grubunda gerçekleşti.

On İki Aylık Ortalama Artış: Yüzde 46,90

Tarım-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 oranında artış gösterdi. Bu durum, özellikle tarım sektörü ürünlerinde üretim maliyetlerinin artışını ve piyasa dinamiklerindeki dalgalanmaları yansıtıyor.

Değerlendirme

Bu veriler, özellikle tarım sektöründe maliyetlerin ve üretici fiyatlarının nasıl şekillendiğini ortaya koyarken, sektör genelinde turunçgiller gibi bazı alt gruplarda yaşanan yüksek artışlar dikkat çekiyor. Ekonomistler, bu gelişmelerin tarım politikaları ve gıda fiyatları üzerindeki etkilerinin detaylı analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor.