Ayrıca, randıman başına 2.60 Krş artış yapılacağını belirtti. Bu adım, fındık üreticileri için önemli bir destek niteliği taşıyor.

Fındık Ücretleri 15 Gün Vadeli Ödenecek

Kooperatif, alacağı fındıkların ücretlerini 15 gün vade ile üreticilerin hesaplarına yatıracağını açıkladı. Bu düzenleme, üreticilere finansal anlamda rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Fındık piyasasında bu gelişme, fiyatların daha da yukarı çıkmasına neden olabilir. Üreticiler, Tarım Kredi'nin bu kararından memnuniyet duyuyor.

Serbest Piyasada Fiyatlar Aynı Kaldı

Serbest piyasada fındık fiyatları sabit kaldı. 15 Eylül itibarıyla 50 randıman levant kalite kabuklu fındık 115-118 TL aralığında çakıldak kalite fındık ise ortalama 120 TL’den işlem görmeye devam ediyor. Özellikle çakıldak fındık, Ordu’nun Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde yoğun olarak yetiştiriliyor.

Fındık üreticileri, artan maliyetler karşısında fiyatların daha da yükselmesini bekliyor.