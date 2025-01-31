Yangın ve Soruşturma Süreci
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 19’u tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suç Duyurusunun Detayları
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangınla ilgili soruşturmanın eksik yürütüldüğünü belirterek, çeşitli kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Özcan’ın savcılığa sunduğu suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığın genel ve yerel yönetici ve sorumlularından hiç kimsenin ifadesine başvurulmadı. Ayrıca, Bakan tarafından yangın sonrası yapılan açıklamalarda belirtilen 2021 ve 2024 yıllarına ait denetim raporları dosyaya eklenmedi.
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Bolu İl Özel İdaresi: Otelin inşaat, iskân ve iş yeri açma ruhsatlarını vermekle yetkili olan İl Özel İdaresi’nin yönetici ve sorumlularından hiç kimsenin ifadesi alınmadı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yangının meydana geldiği otele ilişkin herhangi bir evrak talep edilmedi ve bakanlığın yönetici ve sorumlularından ifade alınmadı.
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Sigorta Acentesi: Otelin yangın sigortasını düzenleyen özel sigorta firmasının yetkililerinden hiç kimsenin ifadesine başvurulmadı.
Soruşturmanın Eksiklikleri ve Endişeler
Özcan, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü ve bu eksiklikler giderilmeden maddi gerçeklere ulaşılmasının mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, soruşturmanın genişletilmemesi halinde delillerin karartılma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Özcan, bu nedenlerle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hissettiklerini belirtti.
Yasal Süreç ve Kamuoyu
Özcan, ilgili şikayetler hakkında gerekli işlemler yapılmadığı takdirde, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanı hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tuttuklarını da sözlerine ekledi.