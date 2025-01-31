Yangın ve Soruşturma Süreci

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 19’u tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç Duyurusunun Detayları

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangınla ilgili soruşturmanın eksik yürütüldüğünü belirterek, çeşitli kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Özcan’ın savcılığa sunduğu suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığın genel ve yerel yönetici ve sorumlularından hiç kimsenin ifadesine başvurulmadı. Ayrıca, Bakan tarafından yangın sonrası yapılan açıklamalarda belirtilen 2021 ve 2024 yıllarına ait denetim raporları dosyaya eklenmedi.

Bolu İl Özel İdaresi: Otelin inşaat, iskân ve iş yeri açma ruhsatlarını vermekle yetkili olan İl Özel İdaresi’nin yönetici ve sorumlularından hiç kimsenin ifadesi alınmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yangının meydana geldiği otele ilişkin herhangi bir evrak talep edilmedi ve bakanlığın yönetici ve sorumlularından ifade alınmadı.