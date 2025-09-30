CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar almıştı. Özcan'ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlara karşı hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Özcan'a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.



"Mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur"

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Tanju Özcan, "Suriyeli sığınmacıların Bolu'dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlar ile ilgili hakkımda çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca defalarca takipsizlik (KYOK) kararları verildi ve bu kararlar kesinleşti. Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk milletinin vicdanına havale ediyorum" dedi.

Duruşma, 10 Ekim tarihine ertelendi.