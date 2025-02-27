Bu yeni sistem, emekli olduktan sonra Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi ek bir maaş imkânı sunarken, tüm çalışanların maaşlarında zorunlu kesinti uygulanmasını da beraberinde getirecek.

TES'in Getirdiği Yenilikler

Zorunlu Katılım : Bugün 45 yaş altı çalışanların dâhil edildiği Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) benzer bir yapıya sahip olacak TES, farklı olarak zorunlu tutulacak.

İki Ayrı Prim Sistemi : SGK primlerine ek olarak TES kapsamında da prim kesintisi yapılacak.

Prim Oranları : Çalışanlar brüt maaşlarının en az %3'\u00fcnü TES'e aktaracak, işveren de aynı oranda katkıda bulunacak. Devlet ise %30 oranında ek destek verecek.

Emeklilik Şartları : 10 yıl sistemde kalan ve 56 yaşını tamamlayan bireyler TES'ten emekli olabilecek.

Ek Gelir : SGK'dan emekli maaşı alanlar TES ile ek bir maaş sahibi olacak.

Kıdem Tazminatı Entegrasyonu : İşverenlerin her ay TES'e katkı yapması, geleneksel kıdem tazminatı sistemine alternatif bir yapı sunacak. Her çalışan, çalıştığı süre boyunca birikim yapabilecek.

Birikim Kullanım Koşulları: Ev alma, evlilik, hastalık gibi belirli durumlarda birikimlerin bir kısmı kullanılabilecek.

Zorunlu Kesinti Dönemi Başlıyor

TES'in hayata geçmesiyle birlikte çalışanların maaşlarından zorunlu kesintiler başlayacak. Halihazırda uygulanan BES'teki otomatik katılım sisteminden farklı olarak, TES'ten çıkma hakkı bulunmayacak.

Bu yeni sistemle birlikte, emeklilik döneminde gelirin düşmemesi ve yaşam standartlarının korunması hedefleniyor. 2024 yılında yasal düzenlemelerin tamamlanması ve sistemin resmîn yürülüğe girmesi bekleniyor.