Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Koç, Galatasaray derbisine Atatürk'ün sözünü taşıyan pankartıyla çıkmak istediklerini ancak kabul edilmediğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartıyla maça çıkmak istediklerini ifade eden Koç, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

"TFF DE BİZ DE ALMANYA'YI İSTİYORDUK AMA"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi" dedi.

"BURAYA GELDİK DİYE SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum" sözlerini sarf etti.

"HAKEM SORUNLARI NE YAZIK Kİ ARTTI"

Türkiye'de kronikleşmiş bir futbol sorunu olduğunu söyleyen Koç, "Son derece endişeliyiz. Türkiye'nin kronikleşmiş bir futbol sorunu var. Bu böyle gidemez. VAR geldi, hayatımıza girdi. Hakem sorunları daha minimize olacaktı, ne yazık ki arttı. TFF'de bir irade, bir özgüven olmadığını, hafif de bir kafa karışıklığı olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.

TFF'den Süper Kupa'daki 'Atatürk' ve 'İstiklal Marşı' kriziyle ilgili açıklama

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi 'İstiklal Marşı' ve 'Atatürk pankartı' krizi yaşandı. TFF konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz' dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı okunacak ve statta Türk bayrakları yer alacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek. Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak.

Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.