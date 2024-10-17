Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutların temeli atıldı. Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlar 36 blok ve 471 daireden oluşuyor.



Proje kapsamında temellere ilk harçlar döküldü

Radye temel üzerine 5 katlı yatay mimariye göre yapılacak binalarda çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanıp, konutların sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen kırsal Aligör Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Alakuş. “Şu anda depremde yıkılan evlerin yerine TOKİ tarafından Suriye’nin sıfır noktasına yapılan konutların inşaat alanındayız. Üç etap şeklinde yapılacak TOKİ evlerimiz var. Şu anda birinci etap yapılıyor. Birinci etapta 36 blok, 471 dairemiz olacak. Bu daireler depremde evleri hasar görmüş, yıkılmış vatandaşlarımıza tahsis edilecek. Şu anda Suruç bölgesinde büyük yatırımlar yapılıyor. Büyük yatırımlardan biri de budur. Burası Suruç için büyük bir avantaj. Suruç’un yerleşim alanı ova olduğu için altyapısı, drenaj kanalları yeterli değil ama şu anda bulunduğumuz konum eğer Suruç buraya taşınırsa ilçe için büyük bir avantaj olur. Suruç’un altyapısını akar olarak, gider olarak karşılayabilecek tek yer burasıdır. Suruç’a yatırım yapan hangi kurum olursa olsun hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Deprem konutu yaptıklarını söyleyen İnşaat Mühendisi Zeki İçen, “Şu anda radye temel işlemini yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor” diye konuştu.