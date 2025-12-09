Rejimin yarım yüzyılı aşkın süre boyunca ülkeyi baskı, korku ve ekonomik çöküşe sürüklediğini söyleyen eş-Şara, halkın direnişi sayesinde ülkenin yeniden ayağa kalktığını vurguladı.

Konuşmasının başında, Esad rejimine karşı yürütülen mücadelede hayatını kaybedenleri anan eş-Şara, bu mücadelenin Suriye’nin kaderini değiştiren tarihsel bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Yıllarca rejimin baskısı altında kimliğini kaybetme tehlikesi yaşayan Şam’ın, “medeniyetin beşiği” olarak yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

“Dünya Suriye’ye artık merhametle değil, saygıyla bakıyor”

Esad döneminin çöküşüyle birlikte uluslararası arenada Suriye’ye yönelik algının köklü şekilde değiştiğini dile getiren eş-Şara, halkın direncinin dünya ülkeleri tarafından takdirle karşılandığını söyledi. Ülkenin yeniden dış ilişkiler kurmaya başladığını belirten eş-Şara, enerji, limanlar, havaalanları, iletişim ve gayrimenkul gibi stratejik alanlarda dost ülkelerle ortak projelerin hayata geçirildiğini aktardı.

Yeni ekonomi politikalarının vatandaşların yaşam koşullarını doğrudan iyileştirdiğini vurgulayan eş-Şara, gelir seviyelerinin yükseldiğini, yaşam maliyetlerinin ise düşmeye başladığını ifade etti.

Ordu yeniden yapılandırılıyor

Konuşmasında güvenlik alanındaki reformlara da değinen eş-Şara, farklı askeri yapıları tek çatı altında profesyonel bir orduya dönüştürme sürecinin istikrara büyük katkı sağladığını belirtti. Hukukun üstünlüğünün en temel prensipleri arasında yer aldığını dile getiren Devlet Başkanı, geçmişte işlenen hak ihlallerinin cezasız kalmayacağını söyledi.

Kayıp dosyaları ulusal öncelik

Savaş döneminde kaybolan binlerce kişiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten eş-Şara, kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılmasının devletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

“Yeni mücadele şimdi başlıyor”

Askeri çatışmaların sona ermesinin Suriye için yeni bir dönemin kapılarını açtığını dile getiren eş-Şara, bundan sonraki mücadelenin verilen sözleri hayata geçirmek ve toplumsal yaraları sarmak olacağını söyledi.