Ticari araçlarda zorunlu, özel araçlarda hayati önem taşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu, özel araç sahipleri için ise güvenli sürüş açısından tavsiye niteliğinde olacak.

Kış lastiği uygulaması, sürücülerin kış şartlarında daha güvenli seyahat etmesini sağlamak, olası kazaları ve yollarda meydana gelen trafik tıkanıklıklarını önlemek amacıyla başlatıldı.

Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek

Denetimlerin bu yıl daha sıkı yapılacağı belirtildi. Kış lastiği takmayan ticari araçlar, yol denetimlerinde durdurularak yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Ekipler, hazırlıksız yola çıkan araçları trafik güvenliği açısından yakından kontrol edecek.

Kış lastikleri güvenliği artırıyor

Uzmanlar, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği kullanımının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Kış lastikleri; ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha güçlü yol tutuşu, daha kısa fren mesafesi ve daha yüksek güvenlik sağlıyor.

Sürücülere “üretim tarihi” uyarısı

Uzmanlar ayrıca sürücülere, yeni lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Lastikler kullanılmamış olsa bile raf ömrü sınırlı. Uzun süre beklemiş lastikler özelliğini kaybederek yol tutuşunu ve balans dengesini olumsuz etkileyebiliyor.

2025-2026 kış dönemi uygulama tarihleri