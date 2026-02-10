Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, görüşmelerin müzakere temelinde yürütüleceğini belirterek, kazanılmış haklardan taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Sarı, ilk toplantıda tarafların karşılıklı sunumlar yaptığını, işverenlerin rekabet koşulları ve yaşadıkları sorunları aktardığını söyledi.

“Tavize karşıyız, müzakereye açığız”

Sarı, Brisa fabrikasında 9 madde, Prometeon ve Pirelli fabrikalarında ise 8 maddenin görüşüldüğünü ifade ederek, “Önümüzdeki toplantı tarihleri netleşti. Süreç bu doğrultuda devam edecek. Biz tavize karşıyız ama müzakereye açığız. Bu da kazanılmış haklarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğimiz anlamına geliyor. Daha adil ve karşılıklı bir anlaşma hedefliyoruz” dedi.

Gün içerisinde Goodyear fabrikasıyla da toplu sözleşme görüşmesi yapılacağını aktaran Sarı, işverenlerin sorunlarını bildiklerini ancak çalışanların taleplerini ve haklarını da göz ardı etmeyeceklerini vurguladı.

“Kolay bir sözleşme olmayacak”

Toplu sözleşmenin yalnızca çalışanları değil, aileleriyle birlikte Kocaeli’yi yakından ilgilendirdiğini belirten Sarı, şu ana kadar ağırlıklı olarak idari maddelerin ele alındığını, maddi maddelere henüz geçilmediğini söyledi. Sarı, “Bu nedenle kolay bir sözleşme süreci olmayacak. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan tüm gerilimlere rağmen sorunları masada, müzakere ve karşılıklı uzlaşıyla çözmekten yanayız” ifadelerini kullandı.