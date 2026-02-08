Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 73. dakikasında Noa Lang'ın pasında ceza yayında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içine girip, kaleci Fofana'yı da geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-0 oldu.



Süper Lig'deki son 5 maçında gol atma başarısı gösteren Osimhen, bu süreçte 6. golünü kaydetti. Ligdeki gol sayısını 9'a çıkaran 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.