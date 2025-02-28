Gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı. Şubat ayında et, balık ve yumurta fiyatları 123 TL, kuru bakliyat 17 TL, süt, yoğurt ve peynir 266 TL, meyve fiyatları ise 103 TL arttı. Sebze fiyatlarında ise 252 TL’lik bir düşüş yaşandı. Açlık sınırı Aralık ayına göre 550 TL yükselerek asgari ücreti 2 bin 106 TL aştı.

“Çalışanların büyük kısmı açlık sınırının altında”

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek, “Daha ocak ayında belirlenen asgari ücret, çalışan kesimin yüzde 60-70’ini kapsıyor. Ancak bu ücret, açlık sınırının dahi altında kaldı. Dolayısıyla milyonlarca çalışan, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor” dedi.

Yıldırım, gıda fiyatlarındaki yükselişin dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, “Özellikle temel gıda ürünlerindeki sürekli fiyat artışı, halkın alım gücünü her geçen gün daha da düşürüyor. Acilen gelir düzeyini artırıcı önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

Gıda fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde, asgari ücretin alım gücünün daha da düşeceği ve geniş kesimlerin yoksulluk sınırına yaklaşacağı öngörülüyor.