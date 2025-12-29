İş dünyasındaki başarıları ve spor camiasındaki aktif rolüyle tanınan Sadettin Saran, son yılların en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş dünyasında güçlü bir konuma sahip olan Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanı seçilmesiyle birlikte gündemin merkezine yerleşti. Ayrıca, son dönemde ünlülere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da kamuoyunun dikkatini çekti.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Sadettin Saran’ın eski ABD Savunma Bakanı Robert McNamara’nın torunu olduğu iddia edilse de, bu yönde henüz güvenilir bir kaynak veya doğrulama bulunmuyor.

Peki, Sadettin Saran kimdir, kaç yaşındadır ve kariyer yolculuğu nasıl şekillenmiştir? İşte merak edilenler…

Sadettin Saran Kimdir?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964’te ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde dünyaya geldi. Dört erkek kardeşin en büyüğü olan Saran’ın göbek adı Steven olarak biliniyor. Çocukluk döneminde ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Saran, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Üniversite eğitimi için yeniden ABD’ye giderek Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde spor bursuyla okudu. Eğitim yıllarında televizyon ve spor yayıncılığı alanında da tecrübe kazandı.

Sadettin Saran Kaç Yaşında?

1964 doğumlu olan Sadettin Saran, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

Sadettin Saran Aslen Nereli?

Saran’ın annesi Amerikalı Geraldine Saran, babası ise Kırıkkaleli devlet memuru Özbek Saran’dır. Köken olarak babası aracılığıyla Kırıkkale’nin Keskin ilçesine mensuptur. Sadettin Saran’ın annesi Geraldine Saran ABD’nin John Kenedy dönemindeki ünlü Savunma Bakanı Robert Mc Namara’nın kızı.

Sadettin Saran’ın Özel Hayatı

Saran iki kez evlilik yaptı ve bu evliliklerden Lal adında bir kızı bulunmaktadır. 2017 yılında son evliliği sona erdi. Geçmiş yıllarda magazin gündeminde yer alan ilişkileriyle de sıkça konuşuldu.

Sadettin Saran’ın Sporculuk Kariyeri

Üniversite yıllarında okul yüzme takımının kaptanlığını yapan Saran, iki yıl üst üste “en değerli sporcu” seçildi.

1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanı olarak görev aldı. Aynı dönemde 50 metre serbest ve 50 metre kelebek stillerinde Türkiye rekorları kırdı.

Sadettin Saran’ın İş ve Yönetim Kariyeri

Türkiye’ye dönüşünün ardından bir dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev alan Saran, daha sonra ABD merkezli savunma sanayi şirketi Martin Marietta’nın Ankara temsilciliğini üstlendi.

Spor yayıncılığı alanındaki girişimleriyle dikkat çeken Saran, ESPN’in Türkiye temsilciliğini alarak yayın hakları sektöründe aktif hale geldi.

1995 yılında kurduğu Saran Holding bugün:

Spor

Medya

Turizm

Havacılık

Yayıncılık

gibi alanlarda faaliyet gösteren 30 şirketi bünyesinde barındırıyor.

S Sport, Radyospor, Radyo Trafik, Radyo Müzik, Ajansspor ve tuttur.com, Sadettin Saran’a ait markalar arasında yer alıyor.